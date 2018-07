A União Europeia prepara uma retaliação se os Estados Unidos sobretaxarem os carros europeus exportados para o país

A comissária de Comércio da UE (União Europeia) disse nesta quinta-feira (19) que espera que uma missão da UE a Washington alivie as disputas comerciais transatlânticas, mas que o bloco está preparando uma lista de importações americanas para serem sobretaxadas como retaliação, caso os Estados Unidos imponham tarifas sobre automóveis europeus.

A comissária de Comércio, Cecilia Malmström, viajará a Washington em 25 de julho com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com o objetivo de manter conversas centradas no comércio com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre o aço e o alumínio da UE em 1º de junho e Trump está ameaçando estender tais tarifas aos carros e autopeças do bloco. Malmstrom disse que o setor automotivo dos EUA é saudável e que ninguém envolvido no setor pediu tarifas.

“Estamos preparando junto com nossos Estados membros uma lista de medidas de reequilíbrio também. E isso nós deixamos claro para nossos parceiros americanos”, disse Malmstrom em uma conferência organizada pelo German Marshall Fund dos Estados Unidos em Bruxelas.

A UE já impôs suas próprias tarifas de importação sobre 2,8 bilhões de euros em produtos norteamericanos, que variam de bourbon a motocicletas. As medidas correspondentes para a tarifas sobre os carros seriam muito mais altas.

Trump critica UE por multa contra o Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira a União Europeia e disse que o bloco está se aproveitando dos Estados Unidos, apontando para a multa recorde de 5 bilhões de euros que os reguladores antitruste impuseram ao Google.

Autoridades da UE ordenaram na quarta-feira que o Google pare de usar seu popular sistema operacional Android para bloquear seus rivais, aumentando as tensões entre Washington e Bruxelas.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deve se reunir com Trump na Casa Branca na próxima semana para discutir questões comerciais e outras.

“Eu te avisei! A União Europeia acabou de aplicar uma multa de 5 bilhões de dólares em uma de nossas grandes empresas, o Google. Eles realmente estão se aproveitando dos EUA, mas não por muito tempo”, disse Trump em um post no Twitter.

O Google disse que apelaria da decisão da UE. A multa de 4,34 bilhões de euros (5 bilhões de dólares) é quase o dobro da penalidade anterior que a empresa foi condenada a pagar no ano passado, mas representa pouco mais de duas semanas de receita para sua empresa controladora, a Alphabet.

“União Europeia é um inimigo”

No último domingo Donald Trump lançou outra bomba antidiplomática ao afirmar que a União Europeia era um “inimigo” para os Estados Unidos em termos de comércio. A declaração foi dada durante uma entrevista ao canal norte-americano CBS e sem qualquer matiz, como epílogo de uma turbulenta cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em Bruxelas e uma visita também complicada ao Reino Unido na semana que passou. As duas investidas agravaram a gritaria de Trump contra seus velhos aliados. “Temos muitos inimigos. Acho que a União Europeia é um inimigo, pelo que nos fazem no comércio”, respondeu o líder da maior potência mundial quando perguntado sobre quem considerava ser os principais rivais do país que governa.

