A União Europeia quer proibir os produtos de plástico descartáveis

A Comissão Europeia propôs a proibição total a vários produtos de plástico – incluindo talheres e pratos descartáveis – e também medidas para transferir as empresas o ônus do descarte do lixo, no mais ambicioso esforço da Europa para reduzir a poluição nos mares.

A proposta prevê até 2021 o fim de dez produtos que, junto com equipamentos de pesca de plásticos descartados, respondem por 70% de todo o lixo marinho. Entre eles, hastes de cotonetes, pratos, canudos, varas de balões, talheres e misturadores de bebida feitos de plástico. O acúmulo de plástico nos oceanos se tornou uma grande questão política para os governos, com os cientistas alertando sobre seu efeito na cadeia de alimentos.

Os países-membros também reduziriam o uso de recipientes plásticos para alimentos e copos de plástico, já que a proposta prevê a proibição de sua distribuição gratuita. Essas medidas ainda depende da aprovação dos governos nacionais da União Europeia e do Parlamento Europeu. “O plástico pode ser fantástico, mas precisamos usá-lo de forma mais responsável”, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, em comunicado. “As propostas de hoje vão ajudar empresas e consumidores a avançar rumo a alternativas sustentáveis.”

