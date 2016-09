A única vítima fatal em acidente de trem nos Estados Unidos foi uma brasileira

A advogada brasileira Fabíola Bittar de Kroon, 34 anos, foi identificada por autoridades norte-americanas como a única vítima fatal de um acidente de trem que deixou ao menos outras 108 pessoas feridas, na manhã dessa quinta-feira, em Hoboken (Nova Jersey).

Horas após as autoridades norte-americanas terem divulgado o nome de Fabíola como a vítima do acidente, o consulado brasileiro em Nova York afirmou ter sido contatado pelo governo americano, que confirmou a nacionalidade de Fabíola.

Em redes sociais, ela dizia ser de Santos (SP) e atual residente de Nova Jersey, a dez minutos da ilha de Manhattan, em Nova York. Fabíola não estava no trem – ela esperava na plataforma quando parte do teto da estação ferroviária caiu após o impacto. Foi atingida por destroços.

O New York Post disse que a mãe de Fabíola, Sueli, que mora no Brasil, recebeu uma ligação do marido da filha, o holandês Daan de Kroon. Ele telefonou para contar as más notícias por volta das 15h30min. “Estamos muito, muito tristes”, afirmou Sueli. A filha do casal estava na creche no momento do acidente. (Anna Virginia Balloussier/Folhapress)

