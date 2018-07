A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul celebra os seus 17 anos nesta terça

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) celebra 17 anos, nesta terça-feira (10), com a abertura de novos cursos de especialização e para o mestrado profissional em Ambiente e Sustentabilidade. Neste ano, a comunidade acadêmica vai escolher em agosto a terceira gestão eleita da universidade para um mandato de quatro anos (até 2010, os reitores eram indicados pelo governador).

A instituição se prepara para ampliar a oferta de mestrados e já enviou à Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do MEC (Ministério da Educação), cinco projetos de qualificações que devem ser aprovados até outubro. Atualmente, a Uergs oferta os cursos de mestrado profissional em Educação, na unidade em Osório — no Litoral Norte — e em Ambiente e Sustentabilidade, na unidade em São Francisco de Paula — na Serra –, que recebe inscrições em agosto.

O processo eleitoral da Uergs terá três chapas disputando a Reitoria, com posse em novembro. Recentemente, a instituição recebeu novos técnicos em laboratório e professores — do concurso de 2014 — e está realizando concurso para professor auxiliar na área de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Graduação

A Uergs definiu, em maio, a oferta de cursos e vagas para 2019. Além da abertura de vagas em cursos já existentes, os conselhos superiores aprovaram a criação de novas graduações: Agroecologia, em Santa Cruz do Sul; Engenharia de Controle e Automação, em Porto Alegre; e Agronomia, em Sananduva.

São 1.545 vagas. Metade delas é reservada a candidatos economicamente hipossuficientes, negros e índios (de acordo com a população no Estado) e 10% para pessoas com deficiência.

Seleção

A Uergs utiliza o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) como forma de ingresso na maioria de seus cursos de graduação, com exceção do curso de Ciências Biológicas — curso ofertado em convênio com a Ufrgs, que realiza o vestibular. Para se inscrever no Sisu em 2019, é necessário que o candidato preste o Enem nos dias 4 e 11 de novembro deste ano.

Deixe seu comentário: