A vacina para prevenir o Alzheimer chegará em 10 anos, dizem os especialistas

Drogas para vacinar todas as pessoas maiores de 50 anos contra o Alzheimer podem estar disponíveis em 10 anos. A estimativa é que consiga prevenir cerca de 70% dos casos de Alzheimer, mas custariam ao sistema público de saúde britânico 9 bilhões de libras (cerca de 41 bilhões de reais), segundo um novo estudo.

Essa mesma análise, encomendada pela Alzheimer Research UK, descobriu ainda que os medicamentos para deter, retardar ou reverter a doença podem estar disponíveis em menos de três anos

Os especialistas na doença, contudo, alertaram que a demanda dos pacientes seria “instantânea e enorme”. Assim, pediram que o sistema público de saúde britânico atue desde já para garantir que os fundos estejam disponíveis para quando as descobertas acontecerem.

Doze medicamentos para Alzheimer já estão na reta final de testes de Fase III, o obstáculo final antes do licenciamento. Atualmente, não existe uma terapia que possa alterar o progresso do Alzheimer. O máximo que os pacientes conseguem é amenizar os sintomas e aumentar, temporariamente, as habilidades de raciocínio e memória.

Esperança

Esses 12 novos medicamentos previstos podem fornecer uma tábua de salvação para os pacientes. A maioria dos ensaios clínicos envolve drogas que visam aglomerados pegajosos de beta-amilóide, que se acumulam no cérebro e impedem a comunicação dos neurônios.

Vários tratamentos semelhantes a vacinas – que funcionam mais como uma “estatina para o cérebro” do que da forma tradicional- estão atualmente em um estágio inicial de desenvolvimento, passando por ensaios de Fase I e II, disseram os especialistas.

Uma segunda categoria são os anti-inflamatórios. Uma inclusão surpreendente na lista é a insulina da droga do diabetes. Outras drogas em fase de testes são aquelas que atacam a tau, uma substância que se acumula na doença de Alzheimer e danifica as células cerebrais essenciais para o aprendizado e a memória.

Durante uma coletiva de imprensa em Londres, os pesquisadores ressaltaram que pode chegar um momento em que todos os 29,5 milhões de britânicos com mais de 50 anos receberiam vacinas e medicamentos de reforço para combater a doença de Alzheimer.

Álcool

Os cientistas descobrem cada vez mais malefícios que as bebidas alcoólicas causam ao corpo. Além de aumentar o risco de câncer e provocar danos permanentes às células, o abuso de álcool também pode elevar as chances de a pessoa desenvolver demência precoce e Alzheimer, segundo um novo estudo. Publicada no periódico The Lancet Public Health, a pesquisa analisou os dados de mais de um milhão de adultos diagnosticados com demência na França, entre 2008 e 2013.

Os resultados mostraram que dos 57.000 casos de demência de início precoce (antes dos 65 anos), a maioria (57%) estava relacionada ao consumo intensivo e crônico de álcool.

