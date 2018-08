A vacinação contra o sarampo e a pólio atingiu só 51% do esperado no Brasil

Mais da metade das crianças que formam o público-alvo da campanha nacional contra o sarampo e a poliomielite já foi imunizada, segundo o Ministério da Saúde. Até a segunda-feira (20), 51% das crianças entre 1 ano e 5 anos receberam as doses. O dia D da campanha foi no sábado (18). A meta do ministério é vacinar 95% de 11,2 milhões de crianças no público-alvo; 5,7 milhões de doses de cada vacina já foram aplicadas.

No Rio Grande do Sul, mais de 530 mil doses foram aplicadas desde o início da estratégia, em 6 de agosto. Desse total, estima-se que aproximadamente 250 mil tenham sido aplicadas no último sábado. A região com os melhores números da campanha são os municípios da 19ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde), com sede em Frederico Westphalen. As 26 cidades do Norte do Estado que compõem a coordenadoria já passaram dos 70% de cobertura nas duas vacinas. As regionais com sede em Erechim (11ª), Ijuí (17ª), Santa Rosa (14ª), Palmeira das Missões (15ª), Santo Ângelo (12ª) e Cachoeira do Sul (8ª) também estão entre as com maiores coberturas, todas elas acima dos 60%.

Por outro lado, os 66 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (que fazem parte das 1ª e 2ª CRS) são os com médias de coberturas mais baixas. Ambas as coordenadorias ainda estão com menos de 50% de cobertura já registrada no sistema de informações.

No País

O Estado de Rondônia lidera o ranking da cobertura vacinal até o momento, com 85,03% para a poliomielite e 83,45% para o sarampo. “Entre as coberturas mais baixas, destacam-se: Rio, com 29,49% do público-alvo vacinado para pólio e 31,33% para sarampo; e Pará, que tem 33,60% pólio e 33,59% para sarampo”, informa o Ministério da Saúde.

No Estado de São Paulo, a cobertura vacinal está em 57,14% para poliomielite e em 56,34% para o sarampo. “Estamos observando que a média está boa. As pessoas têm até o dia 31 para levar os filhos e a nossa proposta é não prorrogar a campanha”, diz Helena Sato, diretora técnica de imunização do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica). A campanha nacional foi antecipada no Estado de São Paulo e teve início no dia 4. No restante do País, começou no dia 6.

Poliomielite

O esquema vacinal para poliomielite é composto por três doses administradas aos 2, 4 e 6 meses, sendo necessários dois reforços aos 15 meses e aos 4 anos. A doença está erradicada do Brasil desde 1994, com o último caso registrado no RS em 1983. Neste modelo da campanha, a vacinação é indiscriminada, ou seja, indicada para todas as crianças dessa faixa etária, independente se estão com as doses de rotina em dia ou não e desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Sarampo

A imunização contra o sarampo é feita por meio da vacina tríplice viral, que protege também contra rubéola e caxumba. O esquema vacinal é de uma dose aos 12 meses, com um reforço aos 15 meses. O sarampo não era registrado no país desde 2015. Contudo, neste ano, voltaram a ser registrados diversos casos, inclusive, tendo causado mortes no Norte do País. No Rio Grande do Sul, até o momento, são 16 casos confirmados.

