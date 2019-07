“A vaia não era para mim, mas sim para o pessoal da Argentina”, diz Bolsonaro sobre o ocorrido durante a partida entre Brasil e Argentina

Vaiado durante partida entre Brasil e Argentina, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tentou minimizar as críticas nesta sexta-feira (5), dias depois da vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 na semifinal da Copa América. Ele disse que as vaias não foram para ele, e sim para os jogadores argentinos que entraram em campo quando ele estava no gramado. As informações são do portal de notícias UOL e da Agência Brasil.

“Houve vaia quando a seleção da Argentina entrou. E aí jogaram a câmera para cima de mim, queriam o quê? Eu, de paletó e gravata, no Mineirão enorme. Uma vaia estrondosa, de repente, para mim? Não tem cabimento isso. Quem do outro lado sabia que era eu? Não sabia, a vaia foi para o pessoal da Argentina”, disse.

A situação se deu no intervalo da partida. A final será disputada neste domingo, no Maracanã, entre Brasil e Peru. Bolsonaro convidou o ministro Sergio Moro (Justiça) para a partida, em um momento em que o ex-juiz é alvo de questionamentos sobre uma eventual parcialidade no julgamento de casos da Lava-Jato.

Ele disse que essa explicação ajuda a “desfazer mais uma fake news”. O presidente disse que a situação é semelhante a outra que aconteceu em abril. Na ocasião, reportagens comunicaram que uma garota havia se recusado a cumprimentá-lo, mas no caso, ele havia perguntado se ela era palmeirense, e a criança respondeu negativamente, conta.

“O vídeo foi desmascarado. Obrigado pela pergunta, ajuda a desfazer mais uma fake news. E se um dia eu levar uma vaia, vou, logicamente, pensar onde estou errando”, declarou.

Final da Copa América

A final da Copa América, neste domingo (7), entre Brasil e Peru, terá show da cantora Anita e presença do presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes da festa foram revelados nesta sexta-feira (5), em entrevista coletiva no Maracanã, palco da festa. Na entrevista, foi feito um balanço da competição, com a presença da cantora brasileira e do craque Cafu, embaixador da competição.

O gerente-geral de Competições do Comitê Organizador Local (COL), Thiago Jannuzzi, adiantou como será a cerimônia de encerramento no Maracanã. “Lá em São Paulo [na abertura] nós começamos a contar uma história. A cerimônia é dividida em dois atos, o primeiro foi montado no Estádio Morumbi. A gente conclui aqui no Maracanã, com o segundo ato. Lá no Morumbi foram 12 crianças contando um pouco de suas origens, e a gente vai buscar no encerramento um pouco dos sonhos delas, o que elas passaram, até chegar até a este estágio da competição”, informou Jannuzzi.

Mais curta, a cerimônia será realizada próxima do início do jogo. Vai começar às 16h35 e terá duração de 10 minutos, em conexão com a entrada dos jogadores em campo. O início da partida será às 17h. Serão quase 400 pessoas no palco, mas, ao todo, são 1.500 envolvidos no espetáculo. “Teremos a Anitta e o convidado especial Pedro Capó, que vem de Porto Rico”, revelou Jannuzzi.

Ele disse que a presença do presidente Bolsonaro no gramado do Maracanã é possível, pois há uma tradição da entrada de dignatários, para cumprimentar atletas e torcida. O presidente deve vir direto de Brasília, no domingo, para o estádio, na companhia de outras autoridades de governo.

“Sobre a presença do presidente, assim como outros dignatários e dirigentes, eles vão ao campo. Isso é normal no pré-jogo, às vezes, no intervalo, como aconteceu no Estádio Mineirão. [Sobre] a presença dele no gramado ainda não tem nada programado, mas há expectativa de que ele venha ao estádio para acompanhar a partida”, acrescentou Jannuzzi.

Deixe seu comentário: