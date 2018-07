A venda de cerveja em supermercados sobe até 50% em dia de jogo do Brasil

Um levantamento feito pela Apas, associação de supermercados paulistas, apontou que as vendas de cerveja crescem entre 30% e 50% nos dias de jogo da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Já a venda de carne sobe 20% quando a equipe brasileira entra em campo, segundo a associação.

A Apas apontou que a elevação das compras acontece no período de 3 horas a 2 horas antes do início da partida, quando ela é na parte da tarde, e 1 hora antes dela quando a disputa acontece de manhã. No restante do dia, as vendas têm seguido o volume esperado em dias comuns.

Com a sinergia das Festas Juninas e o fato de que quase 92% das pessoas assistem aos jogos em casa, a Copa do Mundo tem sido um grande impulsionador para o aumento no consumo e, consequentemente, o crescimento das vendas nos supermercados”, disse em nota Thiago Berka, economista da APAS. Data e hora A data e o horário do jogo influencia na lista dos produtos mais comprados pelo torcedor. Se ele é disputado à tarde ou próximo de um final de semana, cerveja, refrigerante e carnes para churrasco são os mais vendidos. As vendas de aperitivos também se destacam neste período, sendo linguiça, salame e bacon contando com até 20% a mais de comercialização, e amendoim e pipoca, com aumento de até 25%. Já nos dias de jogos disputados pela manhã, panificados, frios, sucos e laticínios vendem mais, registrando crescimento de 10%.

Lucro

As distribuidoras de bebidas em Cuiabá, por exemplo, têm lucrado com o Mundial. Em dias de jogos do Brasil, os donos dos estabelecimentos dizem que o aumento nas vendas chega a 100%. As bebidas mais vendidas são refrigerante e cerveja em lata. Wellington Fernandes, que é o proprietário de uma distribuidora na Avenida Beira Rio, afirmou que as vendas aumentaram consideravelmente durante a Copa, se comparado a outros períodos. “Nos dias de jogos o aumento nas bebidas é de 100%, principalmente cerveja e refrigerante”, disse. Outra empresária disse que as vendas sempre aumentam durante o Mundial. Ela conta que o aumento durante os jogos do Brasil variam conforme o horário da partida. “As vendas são maiores quando os jogos são a tarde, entretanto também aumentaram no período da manhã. A distribuidora não abre na segunda-feira, mas devido ao jogo, nós abrimos”, contou. Em outra distribuidora, o vendedor Alex Pereira Alves disse que a venda de bebidas teve um acréscimo maior que 80%, variando também conforme com os horários dos jogos. Pare ele, as vendas devem aumentar caso a seleção brasileira continue passando para as fases finais. “O aumento é grande. As famílias se reúnem para festejar e o consumo é maior. Com isso, estou torcendo para que a seleção siga em frente e chegue até a final”, torce. Pesquisa Uma pesquisa divulgada no mês passado pela Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio) apontou alimentos e bebidas entre os mais consumidos durante a Copa do Mundo, no estado. Segundo o levantamento, os produtos mais procurados devem ser itens de vestuário masculino, feminino e infantil, seguidos de alimentos e bebidas; TVs e celulares e eletroeletrônicos. A maior parte dos consumidores (87,1%) tem preferência em comprar produtos em lojas físicas, enquanto que 12,9% devem consumir pela internet.

Deixe seu comentário: