A venda de veículos no Brasil caiu 15% durante a greve dos caminhoneiros

Com a greve dos caminhoneiros, as vendas diárias de veículos, considerando-se todos os segmentos somados, foi 15% menor entre os dias 21 e 30 de maio, segundo dados da Fenabrave. No mês, houve queda de 5,21% em relação a abril. Foram emplacadas 295 mil unidades no quinto mês do ano, contra 311 mil no mês anterior.

Na comparação entre os meses de maio 2018 e o mesmo mês de 2017 (285,7 mil unidades), o setor automotivo registrou avanço de 3,21% no período.

Já no acumulado do ano, houve alta de 14,29% para todos os setores somados. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram emplacadas 1,4 milhão de unidades, contra 1,2 milhão entre janeiro e maio de 2017.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves, somados, apresentaram queda de 7,17% em maio, em relação ao mês anterior. Foram emplacadas 195 mil unidades, contra 210 mil em abril de 2018. Se comparado com maio do ano passado (190 mil unidades), o resultado aponta aumento de 2,53%. No acumulado do ano, esses segmentos também cresceram, registrando alta de 16,2%.

Segundo disse em nota o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o mês de maio acompanhava a tendência positiva dos últimos meses, até o impacto causado pelas paralisações dos caminhoneiros. “Apuramos que, a partir do dia 25, o número de veículos emplacados começou a retrair. Este cenário ocorreu, entre outras razões, pela dificuldade de abastecimento de combustível, que fez com que os veículos, já prontos para entrega, não fossem conduzidos aos pátios dos Detrans para emplacamento.”

Vendas de caminhões

Além das vendas de carros, o mercado de caminhões sentiu o impacto da greve dos transportadores e mostrou queda de 8,12% na passagem de abril para maio. No total, 5,7 mil caminhões foram entregues no mês passado. Apesar do efeito negativo da greve, o número ficou 38,8% acima do total vendido no mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a maio, as vendas de caminhões exibiram crescimento de 53,99% sobre os cinco primeiros meses de 2017.

Na contramão dos demais segmentos da indústria de veículos, as vendas de ônibus mostraram sinais invertidos, com alta de 8,76% na comparação de maio com o mês imediatamente anterior e queda de 5,77% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, 1,2 mil coletivos foram licenciados em maio, o que levou o total vendido no acumulado do ano para 5,9 mil ônibus, uma alta de 20,71%.

