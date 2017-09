A indústria automobilística brasileira registrou em agosto o melhor resultado em vendas em 20 meses, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Foram vendidos 216,5 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O melhor resultado anterior foi registrado em dezembro de 2015, com 227,8 mil unidades, segundo dados antecipados pelo mercado. Também foi a primeira vez neste ano que as vendas, medidas por licenciamentos no Renavan (Registro Nacional de Veículos), ultrapassaram a marca de 200 mil unidades.

O desempenho de agosto é 17,7% superior ao de igual mês do ano passado e 17,1% melhor que o de julho. No acumulado do ano, as vendas totais somam 1,42 milhão de veículos, 5,3% a mais em relação ao período de janeiro a julho de 2016.

O crescimento supera a previsão da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), de 4% para o ano, que e pode ser revista na próxima semana, quando a entidade apresenta o balanço do setor, com dados de produção e exportação.

Além de um período maior de comercialização na comparação com julho, as vendas de agosto foram influenciadas por queda na taxa de juros e aumento da confiança dos consumidores, afirmou em comunicado à imprensa o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

“Além dos demais fatores positivos já citados, a influência na melhora da inadimplência começou a refletir, diretamente, na aprovação de crédito para compra de veículos”, afirmou Assumpção Júnior, acrescentando que o resultado “reforça a confiança no crescimento” do setor em 2017, após quatro anos de quedas nas vendas.

Por segmentos, as vendas de carros e comerciais leves em agosto subiram 17,4% sobre julho e 17,8% sobre agosto de 2016, para 209,87 mil unidades. Os licenciamentos de caminhões avançaram 6,5% e 9,9% nas mesmas comparações, para 4.819 mil unidades. Já os emplacamentos de ônibus somaram 1.844 veículos, altas de 25,8% e 30,4%.

O segmento de motocicletas, mais sensível a crédito, teve crescimento de 8,55% nas vendas de agosto sobre julho, mas queda de 5% na comparação anual, para 76.357 veículos.

No ranking de marcas da Fenabrave, a General Motors terminou agosto mais uma vez na liderança, com vendas de 38.289 carros e comerciais leves, crescimento de 24,6 % sobre um ano antes. Fiat vem na sequência, com licenciamentos de 29.303 veículos, queda de cerca de 1% na comparação anual.

Volkswagen se manteve na terceira posição, com 26.240 licenciamentos, aumento de 40,6% sobre um ano antes, quando a empresa foi atingida por problemas com fornecedores no período. A Hyundai Motor teve vendas de 20.046 veículos em agosto e a Ford computou 18.549 emplacamentos.