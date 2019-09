A venda de veículos no País cresceu quase 10% no ano

Depois de 27 meses em alta, o mercado de veículos novos teve em agosto sua primeira queda em relação a igual mês do ano anterior. O resultado reflete a desaceleração na demanda de clientes corporativos – como locadoras, produtores rurais e outros frotistas – que até então estava sustentando o crescimento nas vendas, com base em descontos oferecidos pelas montadoras. ​

A retração de 2,25% em agosto ante igual mês do ano passado, informou há pouco a Fenabrave, federação que reúne as concessionárias. Foram 243 mil unidades emplacadas, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

No acumulado do ano, no entanto, o porcentual continua positivo: foram emplacados 1,794 milhão de veículos, alta de 9,9% em relação a igual período do ano passado.

O mercado de veículos leves, que considera as vendas de automóveis e comerciais leves, teve queda de 3,5% em agosto ante igual mês do ano passado, com o licenciamento de 230,7 mil unidades. Em relação a julho, houve baixa de 0,65%. No acumulado de janeiro a agosto, contudo, as vendas seguem apresentando um desempenho positivo, com crescimento de 8,7% na comparação com igual período do ano passado, para 1,711 milhão de unidades.

Os veículos pesados foram na contramão dos leves e apresentam crescimento em agosto. A venda de caminhões avançou 28,8% em relação a igual mês do ano passado e 6,4% ante julho, com o emplacamento de 9,5 mil unidades. No acumulado do ano, a alta é de 40,9%, para 65,4 mil unidades.

O segmento de ônibus, por sua vez, teve avanço de 36,1% em agosto ante igual mês do ano passado, para 2,7 mil unidades. Em relação a julho, houve alta de 13%. No acumulado de janeiro a agosto, este mercado cresceu 51,5% sobre o resultado de igual intervalo do ano passado, para 17,5 mil unidades.

Venda para concessionárias

Vender o carro na concessionária é uma grande comodidade, mas também pode ser uma frustração em relação ao preço oferecido e o valor esperado, consultado na tabela de referência do mercado, a Fipe. Mas, agora, o consumidor também pode consultar a Tabela Auto Avaliar, elaborada em parceria com a Fundação Getulio Vargas.

Lançada para o público no dia 6 de agosto, a nova tabela considera os preços de compra dos veículos pelas concessionárias parceiras da plataforma Auto Avaliar, cerca de 70% do mercado. São mostrados os preços mínimo, médio e máximo por Estado.

“Cerca de 15 mil veículos por mês são vendidos para as concessionárias pela nossa plataforma. Assim, usamos valores que realmente foram transacionados, ou seja, os preços que realmente foram pagos nos veículos, e de forma regional, o que faz muita diferença”, afirma Daniel Nino, vice-presidente comercial da Auto Avaliar.

Já na Tabela Fipe são divulgados os preços médios de venda de carros no Brasil, com base em uma amostra de valores de venda divulgados em anúncios no mercado.

“Nosso preço é uma média nacional, e pode haver alguma defasagem entre a coleta de dados e a publicação em 36 dias. Mas a função da tabela é ser um parâmetro”, afirma Eduardo Lima, supervisor da Tabela Fipe.

Ter os preços regionalizados era uma grande demanda desse mercado em relação à Tabela Fipe. Isso porque, os valores variam muito de estado para estado, dependendo da demanda por cada modelo em determinada região.