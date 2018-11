A venda de veículos novos no País cresceu mais de 25% em outubro

A venda de veículos novos cresceu 25,6% em outubro, segundo informou a Fenabrave, a associação das concessionárias, na última quinta-feira (1).

No período, foram emplacados 254.732 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, contra 202.844 unidades em outubro do ano passado. As informações são do portal de notícias G1.

O acumulado anual superou a marca de 2 milhões de unidades, chegando a 2.100.791 veículos, contra 1.822.578 entre janeiro e outubro de 2017 – alta de 15,3%.

Na comparação com setembro de 2018, também houve melhora nos resultados. No período, foram vendidas 213.338 veículos novos.

Setores detalhados

Os setores de caminhões e ônibus apresentaram alta considerável em outubro.

Foram vendidos 7.920 caminhões, alta de 56,7% em relação aos 5.055 veículos emplacados em outubro do ano passado. No acumulado, os 61.066 exemplares já comercializados representam um salto de 51,2%.

A venda de ônibus teve alta ainda mais expressiva, de 77,1% em outubro, passando de 1.170 exemplares em 2017 para 2.072 neste ano.

Motos

Também houve alta na venda de motos. Em outubro, foram 83.331 unidades, 22,1% a mais do que as 68.232 motocicletas vendidas em outubro de 2017.

No acumulado do ano, são 779.448 motos vendidas, 10% mais do que as 708.452 emplacadas nos dez primeiros meses do ano passado.

Marcas e modelos

A Chevrolet fechou mais um mês na liderança do mercado de carros e comerciais leves. Em outubro, a fabricante emplacou 44.082 unidades, ou 18% das vendas. A Volkswagen aparece na segunda colocação, com 37.470 veículos vendidos e 15,3% de participação. A Fiat fecha o “pódio”, com 34.357 veículos vendidos no mês e 14% de participação.

Em outubro, a Renault superou Toyota e Hyundai, e foi a quinta marca mais bem colocada, com 21.706 veículos e 8,87% de participação, muito próxima da Ford, que emplacou apenas 58 veículos a mais, ficando com 8,89% do mercado.

Entre os veículos, o mais vendido foi o Chevrolet Onix, com 22.324 unidades, muito a frente de Ford Ka, o segundo, com 10.461, e Hyundai HB20, o terceiro, com 9.36.

Fecham a lista dos 10 mais vendidos Volkswagen Gol (8.973), Chevrolet Prisma (7.716), Fiat Strada (7.199), Fiat Argo (6.881), Jeep Compass (6.163), Volkswagen Polo (6.090) e Renault Sandero (6.060).

