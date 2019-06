A Venezuela faz operação secreta para vender reservas de ouro

O governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro está vendendo as reservas em ouro do país. Parte delas passou por uma operação secreta no Leste da África, uma artimanha que evita as sanções impostas pelos Estados Unidos.

Jornal

De acordo com o jornal WSJ (Wall Street Journal), apenas em dois voos no início de março, 7,4 toneladas de ouro com valor de mercado estimado em US$ 300 milhões (R$ 1,2 bilhão) foram transferidas da Venezuela para uma refinaria em Uganda. O ouro foi embarcado em Caracas em uma aeronave russa fretada e chegou ao aeroporto internacional de Entebbe, segundo o porta-voz da polícia nacional de Uganda, Fred Enanga, diz o WSJ.

Papéis que acompanharam a carga identificaram os lingotes como sendo propriedade do banco central da Venezuela, embora em alguns o selo estivesse parcialmente raspado. Para o jornal, a descoberta dos envios expõe um dos elos com a economia global que estão ajudando o Maduro a se manter no poder ao contornar o sistema financeiro internacional oficial.

Os EUA, ao lado de outros 50 países, reconheceram o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Washington vem impondo uma série de sanções financeiras contra autoridades e instituições do país, ameaçando impor penalidades a outros que fizerem negócios com o regime Maduro. Em meio ao colapso econômico, a exportação de ouro é um dos últimos modos de sobrevivência do regime, afirma o WSJ.

A carga de ouro que chegou a Entebbe passou pela refinaria AGR (African Gold Refinery) antes de ser exportada para o Oriente Médio, informou o jornal, tendo como fonte a polícia ugandesa. O ouro processado pela AGR acaba sendo usado em cadeias de produção de empresas americanas, entre elas a General Motors, a General Electric e a Starbucks, segundo dados da Securities and Exchange Commission.

A gerente geral da AGR, Cherry Anne Dacdac, disse ao jornal que a empresa não processa ouro contrabandeado ou proveniente de conflitos e não quis comentar os envios de março. Segundo ela, a empresa determinou a não aceitação de transações relacionadas à Venezuela em uma reunião em 26 de março.

Entre o fim de 2017 e 1º de fevereiro de 2019, o banco central da Venezuela vendeu ao menos 73,3 toneladas de ouro com valor de mercado estimado em cerca de US$ 3 bilhões (R$ 11,6 bilhões) para empresas de países como os Emirados Árabes Unidos e a Turquia, segundo dados da Assembleia Nacional (oposicionista).

Em 1º de novembro do ano passado, a Casa Branca anunciou sanções para impedir a venda de ouro pela Venezuela. Desde então, segundo políticos da oposição, várias dezenas de toneladas foram retiradas do banco central e exportadas secretamente. “O regime está raspando o tacho e vendendo qualquer coisa de valor para se manter à tona”, afirmou ao WSJ o deputado Ángel Alvarado.

