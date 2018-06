A versão mais enxuta do Android para celulares pouco potentes chega neste mês

Essa é boa para quem reclama que seu sistema Android vive travando no seu celular baratinho e pouco potente. A partir deste mês, a Google vai trazer ao Brasil os primeiros smartphones com o Android Go, iniciativa da empresa para oferecer um sistema formatado especialmente para esse tipo de aparelho. O anúncio aconteceu nesta quinta (7), no evento Google for Brasil, em São Paulo.

O primeiro a chegar será o Twist Metal S531, da fabricante brasileira Positivo. Nos meses seguintes, virão o Twist Mini S431 da Positivo; Alcatel 1, da chinesa Alcatel; e MS50G e MS50X, da também brasileira Multilaser.

O Android Go é uma versão enxugada do Android para quem tem celulares menos potentes e com pouca memória. Além de trazer uma experiência melhor, o novo sistema ajuda a economizar dados de internet móvel. Para isso, tudo fica mais otimizado, mas alguns recursos avançados são retirados.

Apps do Google ganham versões nesses moldes, como o YouTube Go e Maps Go. O Android Go conta ainda com apps específicos para gerenciamento de desempenho, como o Files Go, que ajuda a deletar fotos e vídeos inúteis; e o Datally, para saber quantos dados você consome por dia. A Play Store também

recomenda esses apps nos celulares que contam com o Go.

O Google diz que isso faz tudo ficar 50% mais rápido neles. Os primeiros aparelhos que virão com o sistema são bem simples. O Twist Metal S531 da Positivo, por exemplo, custa “só” R$ 699 (barato para os padrões atuais) e tem 32 GB de armazenamento. O Alcatel 1, por R$ 449, traz menos ainda: meros 8 GB. Ambos têm 1 GB de RAM – aliás, este último é o máximo que um smartphone com Android Go pode se encaixar na iniciativa. Se tiver mais que isso, terá que receber o Android normal mesmo. O Android Go já vem na versão mais nova, a 8.0 Oreo.

Celular chinês

O nome pode soar estranho para alguns, mas o smartphone chinês Huawei P20 já se tornou sonho de consumo de muita gente, incluindo brasileiros. O modelo foi lançado recentemente, e foi eleito um dos celulares com as melhores câmeras do mercado. E sabe da boa notícia? Ele deve chegar ao Brasil.

A empresa chinesa Huawei anunciou uma parceria com a brasileira Positivo Tecnologia. O acordo envolve a importação de alguns modelos da marca para o Brasil e o Huawei P20 Pro será um deles, segundo a Huawei.

Só em 2017, a empresa vendeu 100 milhões de smartphones e é considerada a terceira maior fabricante do mundo, ficando atrás da Samsung e Apple. Segundo a Huawei, a ideia é iniciar as vendas do smartphone P20 Pro entre agosto e setembro deste ano. Além disso, a companhia informou que um aparelho da família Huawei deve ser lançado no Brasil em breve, simultaneamente com o seu lançamento mundial.

O grande destaque do Huawei P20 Pro fica com as suas câmeras. A principal possui três lentes. O conjunto envolve lentes de 40 MP, 20 MP e 8 MP. Do outro lado, o modelo conta com uma câmera de selfie de 24 MP. Pelas configurações as fotos prometem ficar incríveis. Além disso, a bateria é de 4.000 mAh. Algo que ainda não é muito comum nos celulares top de linha. Certamente, ela deve durar mais de um dia completo longe da tomada.

