A vida e seus movimentos inspiram campanha de tênis da Diadora Brasil

Com uma longa e sólida trajetória na confecção de artigos esportivos, aliando a elegância do design italiano ao que há de melhor em termos de tecnologia e inovação, a Diadora ocupa lugar de destaque no coração do público brasileiro e está, aos poucos, retomando seu espaço também no closet. Recentemente, a marca lançou a sua linha de lifestyle no Brasil, para complementar seu mix de tênis esportivos que já são sucesso. Para apresentar todas essas novidades em grande estilo, a marca desenvolveu uma campanha exclusiva para o público brasileiro, que retrata os movimentos da vida em total sintonia com a personalidade desse público de espírito leve.

Os lançamentos das linhas lifestyle e esportiva para o público nacional são os protagonistas do shooting, desfilando nos pés de modelos que ilustram a conexão de um público apaixonado pelo movimento e pela suavidade, pela sensação de praticar esportes ao ar livre, seja perto da natureza ou em vias urbanas. As peças da marca são confeccionadas em materiais de alta tecnologia e inovação, proporcionando extremo conforto, seja em suas propostas casuais para o dia a dia, ou em seus modelos confeccionados para a prática de esportes, que trazem diferenciais como amortecimento, resistência à abrasão, flexibilidade e materiais que permitem a ventilação dos pés.

Ficha técnica

Coordenação: Marketing Dilly Sports

Produção: Estúdio Haluz

Fotógrafo: Felipe Ramalho

Produção executiva: Rafael Conceição

Figurino: Alice Till

Beleza: Juliane Sena

Agência: Imagem Propaganda

