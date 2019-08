‘A Vida Invisível’ representa o Brasil na corrida ao Oscar 2020

O filme A Vida Invisível, do diretor Karim Aïnouz, foi escolhido nesta terça-feira (27) para representar o Brasil na corrida do Oscar 2020. O filme foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema, desbancando outros 11 longas que estavam concorrendo. O filme disputará uma vaga na categoria do Oscar de melhor filme estrangeiro, com outros quatro filmes de diferentes nacionalidades. A escolha do filme foi acirrada, e A Vida Invisível desbancou um dos fortes concorrentes, o filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, por apenas um voto de diferença.

O longa é uma adaptação do livro “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão’, de Martha Batalha. A obra conta a história das irmãs Gusmão, Eurídice e Guida. Eurídice é uma jovem talentosa e introvertida, enquanto Guida é o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. As duas irmãs vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que tenham diferentes caminhos na vida: Guida foge de casa com o namorado e Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que tenta lidar com a vida adulta e com um casamento sem amor. A estreia do filme será primeiramente realizada nas salas do nordeste, no dia 19 de setembro. A estreia oficial nos outros estados brasileiros deve ocorrer no próximo dia 31 de outubro.

O Brasil não concorre nessa categoria do Oscar desde 1999, quando o filme Central do Brasil, de Walter Salles foi indicado. Uma pré-lista de indicados na categoria de melhor filme internacional será divulgada no fim no ano pela Academia, e a lista final de indicações sai no dia 13 de janeiro.

Confira o teaser oficial: