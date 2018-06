A violência no Brasil segue crescendo e seu custo já chega a 5% do Produto Interno Bruto

O mais recente Atlas da Violência trouxe novamente más notícias. O Atlas registrou 62.517 homicídios em 2016, ou 30,3 por 100 mil habitantes, 5,8% a mais do que os 59.080 de 2015. De 2006 a 2016, foram 553 mil homicídios, número superior ao da guerra na Síria, que já somou 500 mil mortos, de acordo com o levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), realizado com apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e baseado em dados do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde, cruzados com dados de registros policiais.

A taxa brasileira de homicídios atingiu patamar 30 vezes superior à registrada na Europa. Levantamento da OMS (Organização Mundial de Saúde) chega a número semelhante, de 31,1 homicídios por 100 mil habitantes em 2016, cinco vezes a média mundial de 6,4 homicídios por 100 mil habitantes.

Os números brasileiros podem estar subestimados, dada a precariedade das estatísticas. Em 2016, foram registradas 10.274 mortes violentas de causa indeterminada, o que pode contribuído para reduzir a taxa de homicídio oficial, uma vez que parte delas pode sido resultado de agressão intencional não identificada como tal por conta da ineficiência das autoridades de saúde ou policiais, pontua o Ipea. Na estatística nacional, o total de mortes violentas de causa indeterminada ficou em 5 por 100 mil habitantes. Mas supera os 10%, em três Estados, com 11% em Minas Gerais, 10,8% na Bahia e 10,2% em São Paulo. Também preocupam Pernambuco, com 9,4%, e Rio de Janeiro, com 9%. Há o caso de cidades consideradas pacíficas pela taxa de homicídio baixa que, no entanto, possuem muito mais mortes de causa indeterminada.

O número elevado de homicídios entre os jovens, especialmente os negros, é mais um ponto que preocupa. O novo Atlas da Violência apontou que o número de pessoas entre 15 e 29 anos assassinadas em 2016 aumentou 7,4% em comparação com 2015, para 33.590, sendo 94,6% do sexo masculino. De 2006 a 2016, o total de jovens assassinados cresceu 23% e chegou a 324.967. A taxa de homicídios da população jovem (65,5 mortos por 100 mil habitantes) é o dobro da média nacional e mais de seis vezes a taxa global de 10,4, segundo a OMS, com graves implicações demográficas. Se o jovem é negro, a possibilidade de uma morte violenta é ainda maior. De todas as pessoas assassinadas no Brasil em 2016, 71,5% eram pretas ou pardas. Naquele mesmo ano, a taxa de homicídios de negros foi de 40,2 por 100 mil, duas vezes e meia superior à de não negros, de 16 por 100 mil.

A evolução das taxas de homicídios variou bastante conforme o Estado. No período de 2006 a 2016, enquanto São Paulo comemorou uma redução de 46,7%, o Rio Grande do Norte amargou aumento de 256,9%. Sete unidades federativas do Norte e Nordeste têm as maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes: Sergipe (64,7), Alagoas (54,2), Rio Grande do Norte (53,4), Pará (50,8), Amapá (48,7), Pernambuco (47,3) e Bahia (46,9).

É inevitável relacionar o aumento das mortes violentas com a crise econômica e a desigualdade social. Sabe-se que o quadro é ainda pior para os mais jovens, faixa em que o desemprego fica ao redor de 30%. No entanto, isso não explica tudo. Os Estados do Nordeste, onde se registraram os maiores crescimentos da violência, estão entre os mais beneficiados pelas políticas públicas e investimentos dos governos petistas na primeira década do século e início da atual década. Há ainda a questão da educação. Muitos jovens estão na categoria dos “nem-nem”, nem trabalham, nem estudam.

Além da tragédia humana, a violência tem significativo impacto econômico. Calcula-se o custo da violência entre 3% a 5% do PIB (Produto Interno Bruto). Os 3% foram projetados pelo Banco Mundial para a América Latina como um todo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública trabalha com cerca de 5%, divididos em partes iguais entre o resultado da perda de vidas produtivas e os custos de segurança e do sistema público de saúde. A Secretaria de Assuntos Estratégicos divulgou estudo que chega a números semelhantes, levando em conta custos com o assassinato de jovens de 13 a 25 anos e seus reflexos na perda da força produtiva, gastos com seguros e danos materiais, custos judiciais, encarceramento, serviços médicos e terapêuticos (Folha de S.Paulo, 11/6). O resultado é de 4,38% do PIB em 2015, o equivalente a R$ 284 bilhões, dos quais 53% arcados pelo setor privado e 47% pelo público.

