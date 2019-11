A visita do presidente eleito da Argentina ao México aponta uma nova aliança da esquerda latino-americana

A perspectiva de uma esquerda latino-americana mais unida cresceu na segunda-feira, quando o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, debateram a retomada de uma alternativa diplomática regional à Organização dos Estados Americanos (OEA), que é vista como influenciada pelos Estados Unidos. As informações são da agência de notícias Reuters.

Os países latino-americanos vêm oscilando entre governos de esquerda e conservadores, muitas vezes com políticas econômicas e sociais radicalmente diferentes, nas últimas décadas.

Desde o ano passado, a revolta com a corrupção, a desigualdade e a pobreza expulsaram conservadores do México e da Argentina e atiçaram protestos que forçaram o Equador e o Chile a amenizar políticas econômicas liberais nas últimas semanas.

O presidente eleito argentino aproveitou sua primeira visita ao exterior desde que conquistou o cargo no mês passado para proclamar uma nova era de cooperação de esquerda, em uma tentativa aparente de demonstrar que não ficará isolado na região, apesar de o Brasil ter um governo de direita liderado pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Estou determinado a unir a América Latina novamente, a voltar a unir forças para enfrentar o desafio da globalização de outra maneira”, disse Fernández a repórteres no palácio presidencial do México depois de se reunir com López Obrador.

No ano que vem, o México assumirá a presidência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), entidade regional estabelecida pela Venezuela durante o governo do falecido presidente Hugo Chávez que perdeu influência nos últimos anos.

“Esta é uma chance de fortalecer um dos organismos, um dos espaços de integração que foram esquecidos recentemente”, disse Fernández sobre a Celac, vista por alguns da esquerda como um contrapeso à OEA — que argumentam ser um veículo da influência dos Estados Unidos na América Latina.

Primeira viagem internacional

O esquerdista Fernández fez sua primeira viagem internacional desde que foi eleito, em 27 de outubro. A escolha pelo México sinaliza os rumos de sua política externa, já que o presidente mexicano, conhecido como AMLO, é um dos mais importantes expoentes da esquerda no continente.

Fernández afirmou que os dois encontraram vários pontos em comum. AMLO “tem sido categórico em seu apoio a nós, não apenas incentivando laços comerciais, como pleiteando internacionalmente ajuda para a Argentina”, disse o argentino.