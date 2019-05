A viúva do jornalista Ricardo Boechat ganhou um quadro sobre superação na Band: “Apesar da perda, podemos seguir de pé”

A viúva de Ricardo Boechat, Veruska, 46 anos, revelou como está se sentindo com sua estreia na televisão, três meses após a morte do marido.

A jornalista estará no “Doce Veruska”, um quadro semanal do novo programa diário Aqui Na Band, em que ela falará sobre superação. “É sobre famílias que passaram por dificuldades e perdas. Ela vai contar histórias de vidas”, explicou Vildomar Batista, o diretor do novo programa, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (22).

Na coletiva, Veruska disse que após tantos anos, se sente parte da família Bandeirantes. “É um mix de emoções para mim, porque tudo aqui ainda tem a cara dele, eu só vinha para acompanhar. Queria uma oportunidade de voltar a trabalhar, porque foram 14 anos só dedicados à família.”

Ela diz que seu novo quadro tem a intenção de “ajudar famílias onde a mulher virou a força principal, ou a única força”. “Minha vida virou isso nos últimos três meses, e eu percebi que a gente tem que ser feliz e aproveitar o momento, porque nada do que a gente planeja está garantido de acontecer. Estou muito grata, muito animada”.

O jornalista Ricardo Boechat morreu em fevereiro, após a queda de um helicóptero no Rodoanel em São Paulo. Ele era casado com Veruska desde 2005, com quem tinha duas filhas: Valentina, 12, e Catarina, 10. O jornalista tem outros quatro filhos do casamento com Claudia Costa de Andrade: Beatriz, 40, Rafael, 38, Paula, 36, e Patricia, 29.

O novo programa da Band estreia nesta segunda-feira (27), das 9h às 11h, e conta com apresentação de Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe, além de colunistas como Nana Rude e o neurologista Dr. Fernando, que fazia parte do Encontro com Fátima Bernardes.

Deixe seu comentário: