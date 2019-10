A Vivo inicia as vendas da família iPhone 11 a partir de dois mil novecentos noventa e nove reais, na contratação de plano

Além da TIM, a Vivo também foi uma das operadoras a iniciar as vendas da família iPhone 11 no Brasil. A empresa oferece os três novos modelos da Apple com preços reduzidos, caso o consumidor queira vincular a compra a um plano de celular.

Os produtos estão disponíveis tanto nas mais de 290 lojas físicas da companhia, como por meio da loja virtual – com opções de receber o celular em casa ou retirar em um estabelecimento da Vivo.

Quem já possui um smartphone antigo, poderá utilizá-lo na troca por um iPhone novo, no programa Vivo Renova. O cliente terá a chance de obter um desconto de até R$ 3.000 na aquisição do modelo recente.

O valor máximo, por exemplo, é concedido a quem tiver um iPhone XS de 256 GB usado e em bom estado de conservação. Já um iPhone XR de 64 GB bem conservado rende uma redução de R$ 1.700 em uma unidade da família iPhone 11.

A Vivo disponibilizou o modelo mais básico da nova linha da Apple em três variantes de armazenamento: 64, 128 ou 256 GB. Já o iPhone 11 Pro é encontrado apenas na versão com 64 GB. Para completar, o iPhone 11 Pro Max é ofertado nas opções de 64 ou 256 GB de espaço interno.

Os preços partem de R$ 2.999 e variam de acordo com o plano escolhido para contratação conjunta com a compra.

Entregas

Na loja online da empresa, os prazos de entrega já não estão mais para um dia útil, com alguns modelos sendo entregues apenas em meados de novembro (pelo menos para o Rio de Janeiro)! Confira como está o cenário atual:

iPhone 11

iPhone 11 (todos, com exceção do branco de 128GB): 24 de outubro

iPhone 11 de 128GB (branco): de 13 a 22 de novembro

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro de 64GB (cinza-espacial, prateado e dourado): 24 de outubro

iPhone 11 Pro de 64GB (verde meia-noite): de 28 a 30 de outubro

iPhone 11 Pro de 256GB (cinza-espacial e verde meia-noite): de 13 a 22 de novembro

iPhone 11 Pro de 256GB (prateado): de 28 a 30 de outubro

iPhone 11 Pro de 256GB (dourado): 24 de outubro

iPhone 11 Pro de 512GB (cinza-espacial): de 28 a 30 de outubro

iPhone 11 Pro de 512GB (prateado, verde meia-noite e dourado): 24 de outubro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max de 64GB (cinza-espacial e prateado): 24 de outubro

iPhone 11 Pro Max de 64GB (verde meia-noite): de 6 a 13 de novembro

iPhone 11 Pro Max de 64GB (dourado): de 28 a 30 de outubro

iPhone 11 Pro Max de 256GB (cinza-espacial e dourado): de 13 a 22 de novembro

iPhone 11 Pro Max de 256GB (prateado): de 30 de outubro a 6 de novembro

iPhone 11 Pro Max de 256GB (verde meia-noite): de 6 a 13 de novembro

iPhone 11 Pro Max de 512GB (cinza-espacial e verde meia-noite): de 6 a 13 de novembro

iPhone 11 Pro Max de 512GB (prateado): 24 de outubro

iPhone 11 Pro Max de 512GB (dourado): de 28 a 30 de outubro