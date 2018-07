A Volkswagen superou a Fiat e virou a vice-líder de vendas de carros no Brasil

Completam a lista das marcas que mais venderam carros no primeiro semestre, Ford (9,5% de participação), Hyundai (8,6%), Renault (8,3%), Toyota (8%), Honda (5,7%), Jeep (4,4%) e Nissan (4,1%).

Mais vendidos

A liderança da Chevrolet se deve, em grande parte, ao ótimo desempenho do Onix, o carro mais vendido do Brasil. Ele “sobrou” no primeiro semestre de 2018, e teve 89.620 unidades emplacadas. O volume é muito superior ao do vice-líder, o Hyundai HB20, que teve 50.419 exemplares comercializados. Quem fecha o “pódio” é o Ford Ka, com 48.262 unidades.