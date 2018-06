Neste sábado, a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) do Rio Grande do Sul promove na avenida Cristiano Fischer nº 1.510, em Porto Alegre, a sua 1ª Exposição de Carros Antigos. Com dez modelos, a mostra tem como destaques são um automóvel Mercedes-Benz de 1934 e um Rolls-Royce de 1973.

