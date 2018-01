AAI Brasil/RS lança Guia de Orientação Profissional na versão E-book

A Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil/RS (AAI Brasil/RS) acaba de lançar o seu Guia de Orientação Profissional na versão E-book. Disponível no site da Associação, o documento pode ser baixado gratuitamente pelos profissionais. “Estamos disponibilizando essa ferramenta de trabalho, sem custo, a fim de facilitar a vida do profissional que atua no nosso setor”, explica a presidente Flávia Bastiani.

O Guia de Orientação Profissional AAI Brasil/RS (GOP), em sua 9°edição impressa e organizado e atualizado pela entidade há mais de 20 anos, é referência em termos de formas de cobrança de honorários profissionais. O GOP também traz modelos de contratos de prestação de serviços, manual de orientação do usuário, responsabilidades profissionais, conceituações de atividades e atribuições profissionais, proposta de método de gestão de escritório e legislações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A iniciativa conta com patrocínio do CAU/RS.

Para baixar o GOP na forma de e-book, arquitetos e urbanistas devem acessar o site da Associação (www.aaibrasilrs.com.br) e preencher um formulário para acessar a página de download. Outras informações podem ser obtidas em secretaria@aaibrasilrs.com.br

Deixe seu comentário: