Dias antes de um juiz sueco dar o veredicto sobre as acusações de agressão contra A$AP Rocky, o rapper fez o primeiro show depois de ser liberado da prisão, no começo de agosto. No domingo (11), durante o show no Real Street Festival, na Califórnia, o artista falou sobre a sua prisão. “Foi uma experiência assustadora e humilhante, mas estou aqui agora. Deus é bom”, disse.

