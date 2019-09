Aaron Carter acusa irmã de ter abusado sexualmente dele dos 10 aos 13 anos

Irmão mais novo de Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, fez uma revelação polêmica. Aaron Carter afirmou ter sido abusado sexualmente por sua irmã, Leslie Carter, dos 10 aos 13 anos. Leslie faleceu em 2012 e era um ano e seis meses mais velha que o cantor. “Minha irmã me estuprou dos 10 aos 13 anos de idade, quando ela não usava seus medicamentos, e eu fui abusado sexualmente não apenas por ela, mas pelos meus dois primeiros dançarinos de backup quando eu tinha 8 anos. E meu irmão abusou de mim a vida toda “, postou Aaron em sua conta do Twitter na quinta-feira (19)

Ele também acusou dois bailarinos de abuso sexual quando ele tinha apenas oito anos de idade. “Isso destrói a família. Nunca quis dizer isso a ninguém, mas preciso. Minha irmã Leslie era bipolar e tomava lítio para tratar. Ela nunca gostou da forma como isso a fazia se sentir e quando ela estava fora de si fazia coisas que não queria, eu realmente acredito nisso. Eu tinha dez anos”, começou.

“Gastei os últimos 15 anos da minha vida indo para terapia para tratar de abuso e estupro, passei por diferentes tratamentos, e finalmente encontrei o tratamento correto. Tive meus altos e baixos, continuo cuidando da minha saúde mental e em breve não vou precisar mais tomar nada”, disse ele, que garantiu, ao contrário das últimas notícias: “nunca fui diagnosticado como bipolar ou esquizofrênico”.

Ele ainda insinuou que Nick teria cometido algum tipo de abuso com uma mulher da família Carter: “agora é a vez do Nick dizer a verdade sobre o que ele fez com uma das garotas da minha família. Já que a verdade está toda aí, espero que as vítimas de abuso e estupro encontrem paz e justiça”.

Leslie faleceu em 2012 aos 25 anos. Essa revelação ocorre poucos dias depois que Aaron recebeu ordem judicial de ficar longe de seu irmão mais velho, Nick Carter. Segundo o integrante do grupo Backstreet Boys, Aaron teria ameaçado matar a esposa grávida dele, Lauren Kitt, que espera uma menina.

Aaron Carter anunciou também que vai cancelar sua turnê atual. Segundo o site oficial, Carter tocaria em mais sete shows, de outubro a janeiro, mas agora vai focar em sua saúde.

