Abaixo de chuva intensa, o Inter retomou a rotina de treinos para as competições nacionais

Em meio à forte chuva que caiu em Porto Alegre na manhã dessa segunda-feira não impediu a retomada da rotina intensa de preparação do Inter, que na quarta-feira da semana que vem enfrenta no estádio Beira-Rio o Vitória-BA (no dia 11) pela quarta fase da Copa do Brasil e no domingo seguinte (15) retorna à Série A, também em casa, contra o Bahia.

A equipe – que no sábado empatou sem gols o jogo-treino contra o Caxias – trabalhou no centro de treinamentos do Parque Gigante, sob o comando do técnico Odair Hellmann. Em campo, uma atividade de ataque contra defesa, com quatro jogadores trocando passes até a finalização, enquanto outros quatro colegas defendiam a meta.

Na sequência, o foco foram exercícios técnicos e táticos em campo reduzido, priorizando as transições ofensivas e defensivas. O zagueiro Danilo Silva e o lateral Uendel estão recuperados de lesão e treinaram normalmente, enquanto o também lateral Iago e os atacantes William Pottker e Leandro Damião permaneceram em atividades especiais na academia do clube.

O grupo do Saci não teve descanso à tarde, com exercícios de musculação. A sequência de treinos do grupo prossegue durante a semana, com sessões nas tardes de terça, quarta e quinta-feira, além das manhãs de sexta e sábado.

Amistoso

A direção do Inter confirmou a realização de mais um jogo-treino antes do retorno colorado às competições nacionais. Desta vez, o adversário será o São José-POA, desclassificado nos pênaltis pelo Brasil de Pelotas nas semifinais do Gauchão.

O amistoso está marcado para a próxima quinta-feira, às 16h, no Beira-Rio, e terá portões abertos ao público mediante a doação de um alimento não-perecível ou de um agasalho. O acesso será feito pelo portão 10 (rampa 2) do estádio. O estacionamento também será livre para os sócios do clube, enquanto não-sócios pagarão R$10.

