Abaixo de chuva, o Grêmio iniciou os treinamentos para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro

Com um treinamento coletivo disputado pelos atletas que não atuaram na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na quarta-feira (15), e alguns do Grupo de Transição, o Grêmio voltou às atividades na tarde desta quinta-feira (16) já com vistas ao jogo diante do Santos, no próximo domingo (19), na Vila Belmiro, às 19h.

Sob a forte chuva que atingiu o CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o técnico Renato Portaluppi viu Cícero marcar dois gols na vitória por 2 a 0 do time sem colete. Quem atuou na vitória sobre o tricolor paulista fez recuperação no vestiário.

O auxiliar técnico Alexandre Mendes orientou o time sem colete, enquanto César Bueno treinou a outra equipe. E o destaque do coletivo foi Cícero.

Inscrito na Conmebol Libertadores Bridgestone, ele marcou os dois gols da atividade. A escalação teve Paulo Victor; Léo Moura, Thyere, Bressan e Leonardo; Michel, Cristian, Kaio, Cícero e Everton; Jael. Portaluppi acompanhou toda a atividade.

Às vésperas da primeira final da Libertadores, o Grêmio enfrentará o Santos com um time modificado. Nos próximo dias, Renato e sua comissão definirão os atletas que viajam no sábado (18). Em paralelo, o treinador trabalhará, entre domingo e segunda, com os jogadores que enfrentam o Lanús, na quarta-feira (22).

Com a vitória sobre o São Paulo no meio da semana, o Tricolor chegou aos 61 pontos e garantiu a vaga para a Libertadores do ano que vem, mas não briga mais pela liderança, já que o Corinthians, garantiu o título com 71 pontos, a três rodadas do fim do campeonato.

O Santos, com 56 pontos, vai para o confronto e domingo com três derrotas seguidas na bagagem (Vasco, Chapecoense e Bahia), e briga por uma vaga direta na Libertadores.

Ingressos

Com ingressos esgotados em cerca de 4 horas para o primeiro jogo da final da Libertadores, o Grêmio anunciou nesta quinta, que os sócios do clube poderão comprar, a partir das 9h desta sexta-feira (17), ingressos para o jogo de volta da final. A partida ocorrerá no Estádio Ciudad de Lanús, localizado na província de Buenos Aires (Argentina) no próximo dia 29.

Para adquirir a entrada, o sócio deverá acessar o Portal do Associado (socio.gremio.net), efetuar o login com sua matrícula e senha e realizar a reserva do ticket.

A retirada do ingresso, valendo somente para o sócio que realizou a reserva, será no Quadro Social na Arena, já a partir desta sexta, até as 16h, e no sábado das 10h às 16h, mediante a apresentação do voucher impresso, junto com um documento de identificação com foto.

O valor de cada ingresso será de R$ 220 e somente será aceito pagamento em moeda corrente nacional, ou seja, não serão aceitos cheques ou cartões.

Deixe seu comentário: