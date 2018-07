A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informa que, em virtude de atrasos na entrega pelo laboratório produtor ao Ministério da Saúde e, consequentemente, à Secretaria Estadual de Saúde, opera com quantitativo reduzido de vacina meningocócica C na rede. Das 128 unidades de saúde com salas de vacina abertas, em 67 há vacina disponível.

Deixe seu comentário: