Abastecimento de água começa a normalizar em Gravataí

Após 65 horas sem água, o abastecimento na cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, começou a normalizar durante a madrugada desta sexta-feira (31).

De acordo com a Corsan, o conserto da adutora na Avenida Ely Corrêa, foi concluído na noite passada e a água está voltando gradualmente.

A regularização no fornecimento começou pela região central da cidade e deve chegar aos bairros mais altos e afastados no início da tarde.

Os problemas no fornecimento começaram a surgir na noite de terça-feira (28) e deixou 25 mil moradores, de 33 bairros, sem água. Durante o serviço a companhia enfrentou problemas devido a complexidade de aproximação do local, que contem redes de alta tensão, as margens do arroio Passo dos Ferreiros.

