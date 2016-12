Abastecimento de água está em fase de normalização em Viamão, afirma Corsan

Equipes da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) trabalharam durante a madrugada deste sábado (24) para concluir o conserto de uma adutora, que provocou desabastecimento em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com o término dos trabalhos, o fornecimento ficou em processo de regularização, afirmou a companhia. A normalização completa estava prevista para esta tarde.

Para mais informações, sugestões e reclamações, acesse a seção “Situação do Abastecimento de Água” no site da companhia (www.corsan.com.br) ou ligue para o Corsan 24 Horas, no telefone

0800-646-6444.

