Abastecimento de água pode ser afetado em Alvorada e Viamão nesta quinta

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informou nesta quarta-feira (26), que a CEEE efetuará um desligamento programado de energia elétrica na região da captação de água de Alvorada, na tarde de quinta (27). Os trabalhos podem afetar o abastecimento no sistema integrado de Alvorada e Viamão.

O bombeamento de água será parcialmente mantido, pois a Corsan utilizará geradores, o que amenizará o desabastecimento e poderá levar à normalização do sistema antes do programado. A CEEE prevê concluir o serviço no início da noite, permitindo assim a retomada gradual do fornecimento de água, que deve se regularizar por completo até o início da manhã de sexta-feira (28). Caso as condições climáticas não estejam favoráveis, o trabalho será cancelada.

