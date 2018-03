Abastecimento de água será suspenso em parte do bairro Teresópolis na sexta-feira

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informa que haverá interrupção no abastecimento de água, nesta sexta feira (16), a partir das 8h, devido ao desligamento programado pela CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica). O desabastecimento vai afetar os seguintes endereços do bairro Teresópolis:

Beco da Servidão;

rua Mestre Macedinho, do nº 10 ao 301;

rua Taveira Junior, a partir do nº 623;

Beco Dois da rua Taveira Junior, do nº 776 ao 840;

A previsão do Dmae é de normalização do abastecimento até a noite de sexta. A CEEE esclarece que os serviços serão executados somente com tempo bom.

Informações do Dmae:

Fone 156, opção 2

Chat – https://centraldmae.procempa.com.br/chat/

Twitter – https://twitter.com/DMAEPOA

Facebook – https://www.facebook.com/DmaePortoAlegre/

Correio Geral – dmae@dmae.prefpoa.com.br

