Abbraccio Cucina Italiana anuncia chegada a Porto Alegre

A marca Abbraccio Cucina Italiana – que pertence ao grupo Bloomin’ Brands, também detentor do Outback Steakhouse – anuncia a abertura de sua primeira unidade em Porto Alegre. O novo restaurante estará localizado no Praia de Belas Shopping e tem previsão de abrir as portas no primeiro semestre de 2017. A novidade faz parte do robusto plano de expansão do Abbraccio, que tem como objetivo totalizar 50 unidades em cinco anos no Brasil. O novo restaurante gerará cerca de 130 novos postos de trabalho.

O Abbraccio traz receitas consagradas na culinária italiana, que unem tradição e modernidade através de releituras de clássicos com um toque contemporâneo. Em uma experiência sensorial que envolverá o paladar de forma vibrante, o restaurante traz uma cozinha aberta que permite aos clientes acompanhar a preparação de seus pratos e, dessa forma, sentir a energia do local e acompanhar a efusão de cores e aromas. Outro diferencial do restaurante é a hospitalidade através de um atendimento caloroso e um ambiente aconchegante. Todos os clientes do Abbraccio são recebidos pelos Amici – como são chamados os atendentes – e, ao serem acomodados, receberão como boas-vindas o tradicional pão da família italiana acompanhado de um azeite exclusivo. O pão, servido quentinho, apresenta crocância exterior e textura interna macia. O azeite extra virgem é misturado com sete ervas especiais do Abbraccio e, aromatizado, é um deleite para o paladar.

O nome Abbraccio (abraço, em italiano) é resultado de dez meses de pesquisas realizadas em território brasileiro. Foram cerca de R$ 1 milhão investidos em estudos de design, menu, ambiente e nome da nova marca. Praticamente todos os detalhes deste conceito foram testados para entender a aderência ao perfil do brasileiro.

