Abbraccio Cucina Italiana chega a Porto Alegre com sabor incrível e atendimento caloroso

Em 24 de janeiro, o Abbraccio Cucina Italiana abre as portas de sua unidade em Porto Alegre, no Shopping Praia de Belas, trazendo aos amantes da culinária italiana as consagradas e clássicas receitas da Itália, mas com um toque moderno e inovador.

A casa

O Abbraccio Porto Alegre tem cerca de 800m² e capacidade para 258 lugares, divididos em: salão principal, bar, cozinha aberta, varanda com 22 lugares e sala privativa com espaço para 30 pessoas. O salão privativo é chamado Spazio Abbraccio e pode ser utilizado para eventos e comemorações. A sala funciona com reservas prévias e possui cardápio exclusivo e preço especial.

O restaurante traz o que há de melhor na culinária italiana, com receitas consagradas que unem tradição e modernidade em uma experiência sensorial que envolve o paladar de forma vibrante.

O conceito chegou ao Brasil em 2015 com a proposta de transformar o comum em extraordinário, trazendo uma cozinha aberta que permite aos clientes acompanhar a preparação de seus pratos. Essa proximidade possibilita sentir a energia do local e ver de perto a combinação de cores e aromas durante o preparo.

O Abbraccio no Brasil

O Abbraccio Cucina Italiana possui atualmente sete unidades no Brasil em quatro cidades diferentes.

Em São Paulo (3 restaurantes), Brasília (2 restaurantes), Campinas (1 restaurante) e Ribeirão Preto (1 restaurante). Porto Alegre se concretiza como o 8º restaurante da rede que pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também detém a marca Outback Steakhouse.

O cardápio

Alguns ingredientes prometem surpreender o paladar dos clientes, pois não são comuns no mercado brasileiro. Vieiras, mexilhões e alguns dos queijos utilizados nas receitas são importados para garantir o sabor único dos pratos. Um molho de manteiga com limão siciliano, por exemplo, garante um sabor muito autêntico a algumas opções do cardápio.

Entre os carros-chefes do cardápio está o Fettuccine Abbraccio, composto por tiras de frango grelhadas, molho Alfredo, cogumelos salteados e ervilha. Também há o Pollo Brianni e Filetto Brianni, opção de frango ou filet mignon cobertos com queijo de cabra, tomates secos e o molho Specialità Burro al Limone com manjericão.

O Abbraccio oferece ainda um menu especial para o horário do almoço, que é servido de segunda a sexta-feira das 12h às 15h, e inclui entrada e prato principal com acompanhamento por um preço fixo. A casa também possui um delicioso happy hour chamado Celebrare. Durante esse período especial – de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 17h às 20h –, as bebidas alcóolicas são servidas com 50% de desconto (exceto garrafas, quartino, jarras de sangria e cerveja importadas) e os clientes têm a oportunidade de saborear aperitivos exclusivos, ideais para compartilhar.

Outra particularidade do restaurante é que o cardápio traz os pratos clássicos servidos também em versões maiores, ideais para degustar com os familiares e os amigos. As opções em tamanho família são chamadas I Piatti di Famiglia e são servidas de segunda a sexta-feira após às 17h30 e aos finais de semana durante todo o dia. Algumas deliciosas opções desse menu especial são a Lasagna alla Bolognese com duas porções de lasanha preparada em camadas com molho pomodoro e recheada com delicioso ragu de carne e queijos especiais e o Polpettone con Polenta que traz dois deliciosos polpettones feitos com uma típica combinação italiana de carnes bovina e suína, generosamente recheados com queijo mozzarella e cobertos com molho Pomodoro temperado com condimentos exclusivos da marca, acompanhado de uma cremosa polenta.

Arquitetura e decoração

Na decoração, há materiais em combinações harmônicas, incluindo madeira, metais, mármore, luminárias de vidro, plantas naturais e pisos de diferentes texturas. Em todos os ambientes há peças que remetem à Itália, como quadros e fotos de paisagens italianas. A marcante Lambretta na porta do restaurante dá um toque especial, além de outros elementos como a balanças antigas, uma caixa registradora e as garrafas de vinho expostas em nichos decorativos que também compõem alguns espaços decorativos do restaurante.

