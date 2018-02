Abero prazo para MP se posicionar sobre recurso de Lula

O desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre), abriu prazo nesta quarta-feira para que o MPF (Ministério Público Federal) se manifeste sobre o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a condenação em segunda instância no caso do apartamento tríplex, da Operação Lava-Jato.

