ABERT, SENAI e Seja Digital assinam parceria para formação da Patrulha Digital

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), o SENAI e a Seja Digital, entidade responsável pela digitalização da TV no Brasil, assinarão convênio para formação de novas equipes da Patrulha Digital, na segunda-feira (19), às 16h, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) , em Brasília (DF).

A Patrulha Digital forma alunos voluntários em eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações e informática para atuar no processo de transição da TV analógica para a digital.

Os estudantes visitam as famílias nas cidades que terão o sinal analógico desligado, ensinando como instalar o kit digital, com conversor, antenas e cabos.

Desde o início do desligamento do sinal analógico, em março de 2016, os alunos do SENAI estão percorrendo as cidades brasileiras para preparar os lares para a chegada da TV digital.

Entre os confirmados estão o presidente da ABERT, Paulo Tonet Camargo, o presidente da Seja Digital, Antônio Martelleto, e o diretor geral do SENAI, Rafael Lucchesi.

Serviço

Data: 19/03 (segunda-feira)/ Hora: 16h/ Local: CNI – SBN Quadra 1- Bloco C Ed. Roberto Simonsen – Asa Norte – Brasília (DF)

Deixe seu comentário: