Aberta a consulta ao sexto lote do IR

A partir das 9h desta sexta-feira, está disponível para consulta no site www.receita.fazenda.gov.br o sexto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2018, que também contempla devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado no dia 16, totalizando mais de R$ 1,9 bilhão para 1,14 bilhão de contribuintes de todo o País.

