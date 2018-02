A partir desta quarta-feira até 28 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, por meio do Sine Porto Alegre, recebe inscrições para a pré-matrícula em 73 cursos do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) – Formação Inicial e Continuada na modalidade à distância. Os interessados devem comparecer na unidade do Centro Histórico.

