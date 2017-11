Aberta a Semana da Consciência Negra de Porto Alegre

Na noite desta terça-feira,14, uma celebração inter-religiosa realizada na Igreja do Rosário, marcou a abertura oficial da programação da edição 27 da Semana da Consciência Negra da Capital. O encontro reuniu representantes das religiões católica, islâmica, judaica, luterana, espírita e as de matriz africana. O grupo de diálogo inter-religioso foi criado pela lei 3.372 de 1998 com o objetivo de unir forças na busca do respeito e tolerância pela diversidade religiosa. Todos destacaram que a convivência pacífica no mundo só será possível por meio da igualdade entre os povos e a aceitação das diferenças. Ressaltaram a importância histórica do povo negro, não apenas no Brasil, mas no mundo todo.

Para a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, interina, Denise Ries Russo, respeito e igualdade é a marca de mais uma Semana da Consciência Negra. “Neste ato simples, mas de intenso significado, vimos o registro do trabalho de um grupo que busca uma sociedade única, com paz e diálogo como ferramentas de construção e desenvolvimento. Que a diversidade seja para unir as pessoas e não afastá-las”.

A coordenadora do Povo Negro, Elisete Moretto, explicou que a Igreja Nossa Senhora do Rosário foi escolhida para a abertura da Semana porque sempre foi referência na tradição de matriz africana e faz parte dos ritos dos Povos Tradicionais, no que se chama “passeio”. O espaço é local de acolhimento e convivência pacífica entre as tradições religiosas católicas e de matriz africana.

Povo Negro

A Semana da Consciência Negra é uma promoção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte, por meio da Coordenadoria do Povo Negro da Diretoria dos Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro.

Programação

15/11- quarta-feira

14h30 – Diversidade e Gênero – Feminicidio e Mulheres Negras – Dani Boeira e Fernanda Inácio Machado

19h – Ébano e Marfin In concert – Theatro São Pedro

20h – Zamba Ben & Convidados – Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307)

Feira de Afroempreendedores – Largo Zumbi dos Palmares – Cidade Baixa

16/11- quinta-feira

14h às 17h – Roda de Conversas – Lei 10.639/03 e as ações pedagógicas da RME/POA: mas afinal, o que vocês estão fazendo? – Local: Centro de Referência do Negro, Nilo Alberto Feijó (Av. Ipiranga, 311) – Praia de Belas

19h30 – Negros empoderados – Local: Sala Álvaro Moreyra – Teatro Renascença – Érico Verissimo, 307

Palestrante: Filipe Tisbierek

Feira de Afroempreendedores – Largo Zumbi dos Palmares- Cidade Baixa

17/11- sexta-feira

15h30 – Mesa de discussão: Segurança Pública e Povo Negro, uma Realidade em Debate – mediadora D.ª Andrea da Costa Campos

Palestrantes: Miguel Barretto – Policial Aposentado da Policia Federal – ex-Chefe da Superintendência Regional da polícia Federal no RS. Local: Centro de Referência do Negro, Nilo Alberto Feijó, Av. Ipiranga, 311, Praia de Belas

17h – Griôs contam a história do Povo Negro Porto-alegrense – Elaine Espindola, Cica de Oyo, Ruben Silva, Wilson Abascal Pastorini e convidados. Local: Centro de Referência do Negro – (Av. Ipiranga, 311) – Praia de Belas

18h às 22h – Becos e Vielas Hip Hop – Ganster e convidados. Local: Largo Zumbi dos Palmares

Feira de Afroempreendedores – Largo Zumbi

18/11 – sábado

11h – Painel – A Comunidade Negra frente ao aumento das manifestações racistas. Palestrantes: Dr. Antônio Carlos Cortês – Feminismo Negro, Elis Regina Braga de Vargas – Ações afirmativas na – UFRGS – COTAS

Carlos Augusto de O. Lucas Jr – Empreendedorismo

Apresentação – Mariè Moda Afro e Bijuterias – Local: Satélite Prontidão – Rua Alberto Rangel, 528 – Vila N. Sra. de Fátima, Rubem Berta

13h às 15h – Almoço Festivo – Bobó de Camarão – valor R$ 25,00 (crianças até 8 anos não pagam) Local: Rua Alberto Rangel, 528 – Ruben Berta

16h – Os Direitos da População Negra no Século 21 – Palestra – Defensor Público Federal, Dr. Cesar de Oliveira Gomes ( Ubirajara Carvalho – Floresta Aurora). Local: Centro de Referência do Negro (Av. Ipiranga , 311), Praia de Belas

18h às 23h30 – Samba do Irajá. Local: Quilombo do Areal da Baronesa, Av. Luiz Guaranha s/n ( Menino Deus)

Feira de Afroempreendedores – Largo Zumbi dos Palmares

19/11 – domingo

10h às 20h – Rolezinho da Consciência Negra – Instituto Superação, Afropoa, Participapoa. Local: Av. Ipiranga, 311 – Praia de Belas

15h30 – Cinema Debate – Documentário: falar para não trair. Local: Cinemateca Capitólio, rua Demétrio Ribeiro, 1085, centro histórico

Feira de Afroempreendedores – Largo Zumbi dos Palmares

20/11- segunda-feira

08h às 18h – 1ª Semana da Consciência Negra da Restinga – 50 anos do bairro Restinga

1ª mostra de Capoeira – Restinga

18h às 22h – Expesso Black. Local – Largo Zumbi dos Palmares

Feira de Afroempreendedores – Largo Zumbi dos Palmares

