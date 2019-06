Abertas as inscrições para concurso do TRF4; salários vão até R$12,5 mil

Na manhã desta segunda-feira (3) abriram as inscrições do concurso público que vai selecionar analistas e técnicos judiciários para cadastro de reserva do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JFRS), de Santa Catarina (JFSC) e do Paraná (JFPR). O prazo para se inscrever vai até o dia 26, às 14h. A taxa de inscrição custa R$71 para quem se candidatar ao cargo de analista judiciário e R$61 para os que querem ser técnicos judiciários. Os interessados devem optar por uma microrregião de classificação e ficarão vinculados a uma lista específica. Também pode-se optar pela lista de classificação geral do Estado e de toda a 4ª Região.

O cargo de analista judiciário tem remuneração inicial de R$ 12.455,30 e a seleção será para as áreas judiciária (o pré requisito é ser diplomados em Direito) e de tecnologia da informação (pré requisito é diploma em qualquer curso de Ensino Superior e especialização na área de TI). Para técnico judiciário, o salário inicial é de R$ 7.591,73 e a exigência é ter o Ensino Médio completo. As áreas de trabalho são administrativa, segurança e transporte e tecnologia da informação.

A seleção acontecerá no dia 4 de agosto. No Rio Grande do Sul, será aplicada nas cidades de Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

