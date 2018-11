Abertas as inscrições para o Pavilhão da Agricultura Familiar na 20ª Expodireto

As agroindústrias interessadas em participar da Expodireto Cotrijal 2019 já podem se inscrever. O alinhamento da organização do Pavilhão da Agricultura Familiar na 20ª edição da feira ocorreu em reunião na sede da Cotrijal, em Não-Me-Toque, na manhã desta quarta, 7/11. Participaram representantes da cooperativa, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS) e da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf-RS).

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (8/11) e encerram no dia 30 deste mês. Os produtores devem procurar os sindicatos representantes das entidades (Fetag e Fetraf) ou a Emater dos municípios – que também é organizadora do Pavilhão. Serão destinados 180 estandes para as agroindústrias.

“Este é um momento muito importante, em que temos que discutir os anseios e as melhorias para a feira. É uma vitrine para o nosso Estado, que fortalece, valoriza e fomenta a agricultura familiar. Em 2018 batemos recorde de vendas e neste ano temos tudo para superar o resultado anterior”, destacou Cristian Ferreira Gonzalez, chefe de Divisão da Secretaria de Estado.

Rui Valença, coordenador da Fetraf, também está otimista para a 20ª edição. “A Expodireto a cada ano está maior, aumentando assim a nossa responsabilidade. Temos certeza que o pavilhão será mais uma vez um sucesso, tanto na comercialização dos produtos e, mais importante que isso, na prospecção de novos negócios”, apontou.

“A feira é uma grande estratégia de desenvolvimento para a agricultura familiar. É uma oportunidade única para o produtor estar dentro de um grande evento como a Expodireto Cotrijal, a maior da América Latina”, acrescentou Jocimar Rabaioli, assessor de Agroindústrias da Fetag.

Representando a Cotrijal, estiveram o presidente Nei César Mânica, o vice-presidente Enio Schroeder, o superintendente de Produção Agropecuária Gelson Melo de Lima, o coordenador do Parque da Expodireto Marlon Ellwanger Lauxen e a assistente administrativa Patricia Kayser.

Deixe seu comentário: