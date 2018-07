Abertas inscrições gratuitas para o #DiaE no CIEE-RS em comemoração ao Dia do Estudante

Para comemorar o Dia do Estudante, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) preparou uma programação especial para a edição 2018 do #DiaE. O evento gratuito acontecerá no dia 16 de agosto, a partir das 13h30min, no Teatro CIEE, e contará com música, palestras e muito entretenimento para os estudantes.

A ação inclui stand up comedy com Nego Di e apresentação do DJ e comunicador Capu. Haverá palestras da comunicadora e blogueira Juju Massena; do publicitário e diretor da agência Vossa, Gil de Kurtz, e do empreendedor Felipe Machado.

No intervalo, haverá distribuição de lanches, cabines fotográficas e atendimento do CIEE sobre estágio e aprendizagem.

Confira os temas:

“Não acredite no determinismo: acredite no empreendedorismo” – Gil de Kurtz

“A vida em tubos: Empreendedorismo sustentável” – Felipe Machado

“A importância do estágio e o mundo da comunicação” – Juju Massena

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.cieers.org.br

