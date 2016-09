Abertas inscrições para o XII Congresso Mundial de Administração

Estão abertas as inscrições para o XII Congresso Mundial de Administração, que acontece entre os dias 16 e 19 de novembro, em Cartagena das Índias, na Colômbia. O evento é realizado por meio de uma parceira do CRA-RS com o CPAE – Consejo Profesional de Administrácion de Empresas – da Colômbia. Neste ano, o tema central será “Práticas de Gestão para Empresas do Século XXI: A Organização do Futuro”, e fazem parte da programação do evento diversas palestras e painéis, que estão divididas em blocos temáticos voltados aos segmentos Público, Privado e de Ensino. O Congresso Mundial de Administração também conta com um espaço para a apresentação de trabalhos científicos sobre os temas que envolvem esta edição. As inscrições para participar podem ser feitas pelo sitewww.mundialdeadministração.com.br.

