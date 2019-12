Rio Grande do Sul Aberto o prazo para seleção de projetos de atenção à pessoa idosa

25 de dezembro de 2019

Projetos devem ser voltados para implantação e implementação de serviços da Rede de Atenção à Pessoa Idosa.

Entidades públicas da esfera municipal tem até 10 de fevereiro para inscreverem planos de trabalhos com projetos voltados para implantação e implementação de serviços da Rede de Atenção à Pessoa Idosa, como Centros de Convivência, Centros-Dia e Núcleos de Coordenação de Gestão da Rede, previamente estabelecidos em planos de trabalho. O processo ocorre no âmbito do Funepi (Fundo Estadual da Política da Pessoa Idosa) .

A SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos) receberá os planos de trabalhos e selecionará propostas técnicas, com fins de celebração do termo de convênio. O valor máximo de financiamento dos projetos apoiados nas modalidades de Centro de Convivência e Centro-Dia é de R$ 150 mil para adequação de espaços físicos. Poderão também ser destinados recursos financeiros para a aquisição de móveis e equipamentos. Neste caso, o valor máximo individual a ser financiado é de R$ 50 mil.

Mais informações e contatos pelo e-mail: pessoaidosa@sjcdh.rs.gov.br ou telefone: (51) 3288-7254.

A documentação deverá ser enviada, com data de postagem até 10 de fevereiro, via correio, para:

Funepi 2019 – Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Departamento de Cidadania e Direitos Humanos

Coordenadoria da Política Estadual da Pessoa Idosa

Av. Borges de Medeiros, 1.501/11º andar

Bairro Cidade Baixa

Cep 90119-900

Porto Alegre/RS

