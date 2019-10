Abertos 33 novos leitos no Hospital Vila Nova em Porto Alegre

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, esteve nesta segunda-feira (21) na inauguração de 33 novos leitos na Associação Hospitalar Vila Nova, em Porto Alegre.

A unidade será destinada a leitos de retaguarda, para pacientes regulados pela Central de Leitos da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) da Capital e transportados da UPA Moacyr Scliar (Zona Norte), além dos prontos atendimentos da Lomba do Pinheiro e Bom Jesus.

Com a ampliação, o hospital passa a contar com 440 leitos instalados para internações clínicas e cirúrgicas, dependência química, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e saúde prisional, destinando 100% dos atendimentos aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Na cerimônia, a secretária Arita parabenizou a gestão da associação, em nome de presidente, Dirceu Dal’Molin. Ela ressaltou ainda a parceria do poder público com a entidade, que além do hospital no bairro que leva o nome da associação também administra o Hospital Restinga e Extremo Sul e o Hospital de Charqueadas.