Abertura da 29ª edição do Festuris sinaliza panorama otimista no setor turístico

A prospecção de novos empreendimentos para o trade turístico e o fomento para geração de renda e emprego nas 27 regiões turísticas do Rio Grande do Sul foram alguns dos pontos enfatizados durante a abertura do 29ª Festuris – Feira Internacional de Turismo, na noite de quinta-feira (09), no Palácio dos Festivais, em Gramado, na Serra Gaúcha.

Mais de 1,5 mil convidados prestigiaram a solenidade, que contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O evento prossegue até domingo (12), no Serra Park. Entre os participantes e profissionais da área, foi unânime a perspectiva de um cenário promissor que vai impulsionar operações turísticas para atrair visitantes e empreendedores para o Estado.

“Promover o turismo é fortalecer um setor que contribui com a economia em diferentes esferas, gerando emprego, renda e desenvolvimento para 371 municípios inseridos no contexto turístico”, afirmou Sartori. A estimativa é de que em torno de R$ 280 milhões sejam movimentados em negócios. Este ano, o Festuris já atingiu 10% a mais de expositores em relação a 2016.

“A melhoria de ambiente, a qualificação dos serviços turísticos e a soma de esforços de setores integrados em polos regionais são fundamentais para fomentar o turismo”, acrescentou a secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, do Ministério do Turismo, Tetê Bezerra.

O 29ª Festuris tem dez espaços para os públicos mais variados e conta com a exposição de 2 mil marcas em mais de 400 estandes. A feira ocupa 22 mil metros quadrados e recebe mais de 14 mil profissionais de países como Argentina, Uruguai, México, Peru, Cuba, Estados Unidos, Israel, África do Sul e Etiópia. Na edição de 2016, foram gerados R$ 253 milhões durante dois dias de negócios.

