Abertura dos envelopes do edital da revitalização da Usina do Gasômetro ocorre nesta quinta

A abertura dos envelopes do edital de concorrência pública para as obras de requalificação da Usina do Gasômetro ocorre nesta quinta-feira (26), às 14h30. A empresa ou consórcio de empresas que vai executar as obras será conhecida por meio de uma licitação na modalidade concorrência pública de âmbito internacional. Do total a ser investido, R$ 10 milhões virão de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e R$ 2,5 milhões, dos cofres da prefeitura. O evento ocorre na sala da Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda.

A obra de revitalização da Usina do Gasômetro recebeu o edital de concorrência pública internacional no dia 26 de agosto. A Usina estava fechada desde novembro de 2017. No último dia 10, a prefeitura de Porto Alegre esclareceu questões que envolvem o edital de concessão do chamado “Trecho 2” da Orla do Guaíba. Neste caso, foi decidido que não poderá ser cobrado ingresso para acesso ao parque, apenas para o uso de equipamentos que serão instalados no local.

