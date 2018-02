A 28ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, que ocorrerá de 21 a 23 de fevereiro na Estação Experimental do Arroz do Instituto Rio Grandense do Arroz, em Cachoeirinha, vai contar em sua programação com fóruns de debate sobre temas importantes para a cadeia orizícola. O Fórum Técnico irá tratar de questões como Manejo Responsável de Defensivos, Integração Lavoura-Pecuária e Irrigação.

