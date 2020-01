Porto Alegre Abertura oficial das piscinas municipais será neste sábado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Piscinas podem ser utilizadas de terça a domingo Foto: Eduardo Beleske/PMPA Piscinas podem ser utilizadas de terça a domingo (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

A abertura oficial da temporada das piscinas comunitárias de Porto Alegre ocorre neste sábado (04), às 15h, no Centro de Comunidade Primeiro de Maio – Ceprima (rua Comoati, 64, bairro Santa Maria Goretti).

Na mesma data, começam as atividades do Projeto Verão, realizado em parceira com o Sesc/RS, que oferece esporte gratuito na Orla Moacyr Scliar, Parque Marinha do Brasil e Ginásio Tesourinha.

As piscinas podem ser utilizadas de terça a domingo, das 9h às 11h45 para natação e hidroginástica, com inscrição prévia, e das 14h às 17h45 para banhos livres. Sábados e domingos, das 14h às 18h, apenas para banho livre.

Estarão abertas cinco piscinas:

Cecoflor – Centro de Comunidade Vila Floresta

Rua Irene Caponi Santiago, 290 – Bairro Vila Floresta

Cecopam – Centro de Comunidade Parque Madepinho

Rua Arroio Grande, 50 – Parque Madepinho

Ceprima – Centro de Comunidade Primeiro de Maio

Rua Comoati, 64 – Bairro Santa Maria Goretti

Cevi – Centro Comunitário Vila Ingá

Rua Papa Pio XXIII, 350 – Bairro Passo das Pedras

Cecores – Centro de Comunidade Restinga

Rua Economista Nilo Wulff, 50 – Bairro Restinga.

