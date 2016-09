Abertura oficial do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre será nesta quarta

A abertura oficial do Acampamento Farroupilha 2016 de Porto Alegre será às 18h desta quarta-feira, dia 7 de setembro, no palco central. O evento contará com a presença do prefeito José Fortunati e de outras autoridades governamentais e instituições ligadas ao MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho).

O show oficial de abertura dos Festejos Farroupilha de Porto Alegre este ano fica por conta de Luiz Marenco. O acesso ao Acampamento Farroupilha e aos espetáculos no palco central é gratuito, ressalta Giovani Tubino, coordenador da Tradição e do Folclore da Secretaria da Cultura de Porto Alegre.

As atividades culturais como as oficinas do Turismo de Galpão, as palestras, tertúlias e apresentações dos projetos culturais nos 365 piquetes do Acampamento, a Ciranda Escolar e a praça de alimentação já estão funcionando desde o dia 3 de setembro. Para inscrever-se nas oficinas basta ir até o Galpão da Hospitalidade no próprio acampamento. A inscrição é gratuita.

Centelha

Neste dia 7 de setembro, um grupo de cavalarianos, por volta das 17h, retira uma centelha da Chama da Pátria, localizada em frente ao Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha (Redenção) e outro grupo de cavalarianos traz uma centelha da Chama Crioula que está acesa na sede da Primeira Região do Movimento Tradicionalista Gaúcho, no Bairro Tristeza.

Por volta de 18h os dois grupos de cavalarianos, cada um portando uma das centelhas, encontram-se no palco central do acampamento e acendem a Chama Crioula, que fica acesa até o dia 20 de setembro, quando acontece a solenidade de encerramento dos Festejos Farroupilhas. “A chama é guardada 24 horas por dia em uma alternância de guardiões voluntários que fazem parte das entidades acampadas”, explica Tubino.

A solenidade de “fusão das centelhas”, o que é uma tradição que acontece desde 1947, quando pela primeira vez o chamado “Grupo dos Oito” retirou uma centelha da Chama da Pátria para acender a Chama Crioula, lembra o coordenador Giovani Tubino.

A Chama Farroupilha foi acessa dia 12 de agosto de 2016 na Ilha do Fanfa, em Triunfo, de onde é distribuída para as 30 Regiões Tradicionalistas do MTG.

A partir das sedes das regiões se retiram as centelhas que acendem a Chama Crioula em cada um dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre.

Com extensa programação de bailes, rodeio e competições de laço, rédeas e gineteadas, esta edição terá como tema “Campeirismo Gaúcho e a Sua Importância Social e Cultural”.

